 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На свое 55-летие Мансум Ибрагимов выйдет на сцену в образе Меджнуна

    Народный артист исполняет роль Меджнуна уже 22 года

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ 22 ноября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун".

    Как сообщает Report, спектакль посвящен 55-летию солиста театра, народного артиста, президентского стипендиата, профессора Мансума Ибрагимова.

    М.Ибрагимов выступает в этом спектакле уже более 22 лет. За эти годы его партнершами были талантливые исполнительницы - народные артистки Сакина Исмаилова, Гандаб Гулиева, Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, Назакят Теймурова, Айгюн Байрамова, Симара Иманова.

    На юбилейном спектакле партнершей Мансума Ибрагимова будет Назакят Теймурова. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi