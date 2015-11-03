​На свое 55-летие Мансум Ибрагимов выйдет на сцену в образе Меджнуна

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ 22 ноября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун".

Как сообщает Report, спектакль посвящен 55-летию солиста театра, народного артиста, президентского стипендиата, профессора Мансума Ибрагимова.

М.Ибрагимов выступает в этом спектакле уже более 22 лет. За эти годы его партнершами были талантливые исполнительницы - народные артистки Сакина Исмаилова, Гандаб Гулиева, Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, Назакят Теймурова, Айгюн Байрамова, Симара Иманова.

На юбилейном спектакле партнершей Мансума Ибрагимова будет Назакят Теймурова.