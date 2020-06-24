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На строительство Гянджинского драмтеатра выделено 13,8 млн манатов

На строительство Гянджинского драмтеатра выделено 13,8 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению строительства Гянджинского государственного драматического театра.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения строительства нового здания Гянджинского государственного драматического театра на 500 мест из суммы, указанной в подпункте 1.53.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Исполнительной власти города Гянджа выделено 13,8 млн манатов.

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