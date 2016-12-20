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    На российской сцене представили спектакль "Дождись меня"

    Премьера состоялась 16-17 декабря

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ За представленный в Калмыкии спектакль "Дождись меня" ("Gözlə məni") главный режиссер Театра юного зрителя, заслуженный деятель искусств Бахрам Османов удостоен награды.

    Как сообщили Report из пресс-службы театра, режиссером спектакля, поставленного по пьесе азербайджанского писателя-драматурга Али Амирли, написанной по мотивам повести Санджи Балыкова "Заламджа", является Бахрам Османов.

    Отмечается, что Фонд имени Андрея Первозданного вручил режиссеру медали "Галлиполи" и "25-летний юбилей казаков Калмыкии".

    Композитор спектакля – заслуженный деятель искусств Калмыкии Аркадий Манджиев, художник - Елена Уварова.

    В постановке задействованы заслуженный артист республики Вячеслав Хургунов, Марина Кикеева, Татьяна Зараева, Эльза Бембеева, Очир Эрднеев и др.

    Отметим, что премьера спектакля прошла 16-17 декабря. 

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