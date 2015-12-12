Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ На 84-м году жизни умер народный артист России Игорь Кашинцев.

Как передает Report, об этом сообщили на сайте Театра Маяковского в Москве, где актёр работал долгие годы.

Кашинцев с 1955 года успел поработать в семи театрах. Окончив Школу-студию МХАТ, он поступил на службу Центральный театр Советской Армии, позже работал в Театре Группы советских войск в Германии, Театре на Малой Бронной, Новом драматическом театре, Театре Сатиры и МХАТе им. А. П. Чехова. В Театре Маяковского Кашинцев работал с 1993 года.

Помимо театральных работ в арсенале Кашинцева более 120 фильмов. Среди них — «Золотой телёнок», «Следствие ведут знатоки», «Мёртвые души», «Марш Турецкого».