    Мюзикл "Ты - король" по просьбе зрителей будет поставлен повторно

    Искусство
    • 28 января, 2026
    • 14:43
    Мюзикл Ты - король по просьбе зрителей будет поставлен повторно

    Азербайджанский Государственный академический музыкальный театр с учетом многочисленных просьб зрителей 20 февраля повторно представит мюзикл "Ты - король!", посвященный творчеству легендарного певца Элвиса Пресли.

    Как сообщает Report, для постановки созданы уникальные оркестровые версии всех хитов, благодаря чему настоящий рок-н-ролл исполняется симфоническим оркестром под руководством музыкального директора и дирижера Джавада Таги-заде.

    Сложные взаимоотношения героев постановки, интриги и откровения находят продолжение в вокальных партиях и ярких танцевальных номерах. Невероятные голоса и потрясающая хореография балетмейстера Камиллы Алиевой создают атмосферу незабываемого праздника. Актерская энергия и полноценная работа хора под руководством хормейстера Вагифа Мастанова превращают постановку в масштабный музыкальный праздник, сравнимый с лучшими бродвейскими шоу. Актеры и музыканты не просто играют – они живут в этом спектакле, делясь эмоциями и переживаниями со зрителем.

    Отметим, что, Элвис Аарон Пресли, чье имя навсегда вписано в музыкальную историю XX века, соединив кантри и блюз, дал рождение новому стилю музыки - рокабилли, к которому обращался, начиная с первых записей в середине 1950-х годов, перепев на особый манер That's All Right, Blue Suede Shoes, Tutti Frutti, Hound Dog.

    Более 150 альбомов "Короля рок-н-ролла" получили золотой, платиновый и мультиплатиновый статус, десятки занимали лидирующие позиции в мировых хит-парадах. Пресли записал 786 песен, шесть из которых вошли в список "Песен, сформировавших рок-н-ролл". Журнал Rolling Stone поместил его на третье место среди величайших певцов всех времен, а сам артист снялся в 31 художественном фильме и занял 3-е место в списке "50 величайших артистов всех времен".

    В мюзикле "Ты – король!" использованы 18 хитов легендарного певца.

    Билеты можно приобрести по этой ссылке.

    Фото
    Tamaşaçıların istəyi ilə "Sən-Kralsan!" müziklı yenidən nümayiş olunacaq
    Фото
    Musical 'You're the King!' returns to stage at audience request

