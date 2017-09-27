Министр: Ашугская музыка развита не на должном уровне

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Если мы представляем какую-либо номинацию за рубежом на международном уровне, данная область в пределах страны должна быть на таком высоком уровне, чтобы стать примером для приезжающих иностранцев".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, прошедшем 27 сентября по случаю профессионального праздника работников туризма, заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Он отметил, что ашугская музыка является национальным достоянием Азербайджана: "Мы всюду отмечаем, что должны беречь ее. Оказывающие интерес к этой попавшей в список всемирного наследия музыке туристы, приезжая в нашу страну, становятся свидетелями недостаточного развития данной области. У них трудное положение, они не могут петь. Они могут спросить: эта и есть ваше богатство, которое включили в список всемирного наследия? Если мы представляем какую-либо номинацию за рубежом на международном уровне, данная область в стране должна быть на таком уровне, чтобы стать примером для приезжающих иностранцев. Чтобы они поняли, почему данная область включена в список".