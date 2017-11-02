Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Заслуженный деятель искусств, композитор Таир Акпер перенес инсульт.

Об этом Report заявила заслуженная артистка Айбениз Гашимова.

По ее словам, состояние композитора очень тяжелое: "На данный момент он находится в отделении реанимации Городской клинической больницы №1. У него проблемы с речью, его состояние тяжелое".

В заявлении Report супруга Т. Акпера Айдениз Акпер сказала, что композитор перенес инсульт сегодня утром: "Вчера он присутствовал на мероприятиях. Он устал и поэтому уже с вечера чувствовал себя плохо".