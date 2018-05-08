Кёнуль Хасыева: Сейчас я прохожу лечение и чувствую себя хорошо

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "На данный момент я прохожу лечение и чувствую себя хорошо".

Об этом Report сказала народная артистка Кёнуль Хасыева, у которой наблюдаются проблемы со здоровьем.

Она выразила недовольство распространением ложных сообщений о ее самочувствии:

"Уже дважды распространяли информацию о моей смерти. Дважды я не обратила на это внимание. Однако, больше этого не будет. Если опять это повторится, я обращусь в соответствующие органы. Мы живем в стране, управляемой законами. Впредь этот вопрос будет решаться в юридической плоскости".

По словам народной артистки, сейчас ее лечение и лечение сына Кязыма продолжается: "Все в порядке".

Отметим, что Кёнуль Хасыева страдает от сильных болей, связанных с болезнью нервной системы. Она проходила лечение в неврологическом отделении Республиканской клинической больницы. Сейчас лечение продолжается в домашних условиях.