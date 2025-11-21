Картину Фриды Кало продали на аукционе за $54,6 млн

Автопортрет Фриды Кало был продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную для женщин-художниц сумму $54,6 млн.

Как передает Report, oб этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

По его информации, работа под названием "Сон (Кровать)", созданная в 1940 году, побила рекорд, установленный американкой Джорджией О'Кифф. Картина О'Кифф ушла с молотка в 2014 году за $44,4 млн.

Согласно предварительным сентябрьским оценкам, автопортрет Кало оценивался в $40-60 млн.