Картину Фриды Кало продали на аукционе за $54,6 млн
Искусство
- 21 ноября, 2025
- 05:32
Автопортрет Фриды Кало был продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную для женщин-художниц сумму $54,6 млн.
Как передает Report, oб этом сообщило агентство France-Presse (AFP).
По его информации, работа под названием "Сон (Кровать)", созданная в 1940 году, побила рекорд, установленный американкой Джорджией О'Кифф. Картина О'Кифф ушла с молотка в 2014 году за $44,4 млн.
Согласно предварительным сентябрьским оценкам, автопортрет Кало оценивался в $40-60 млн.
