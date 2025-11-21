İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Frida Kahlonun rəsm əsəri hərracda 54,6 milyon dollara satılıb

    İncəsənət
    • 21 noyabr, 2025
    • 06:15
    Frida Kahlonun rəsm əsəri hərracda 54,6 milyon dollara satılıb

    Frida Kahlonun avtoportreti Nyu-Yorkda keçirilən "Sotheby's" hərracında qadın rəssamlar üçün rekord məbləğə - 54,6 milyon dollara satılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "France-Presse" (AFP) agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, 1940-cı ildə yaradılmış "Yuxu (Yataq)" adlı əsər amerikalı rəssam Corciya O"Kiffin rekordunu yeniləyib. O"Kiffin əsəri 2014-cü ildə 44,4 milyon dollara satılmışdı.

    Sentyabr ayında verilən ilkin qiymətləndirmələrə görə, Kahlonun avtoportreti 40–60 milyon dollar aralığında dəyərləndirilirdi.

    Картину Фриды Кало продали на аукционе за $54,6 млн

