О нас
Report Georgia
Аудио новости

К 90-летию народного артиста Мобиля Ахмедова подготовлен фильм-концерт

К 90-летию народного артиста Мобиля Ахмедова подготовлен фильм-концерт В память о народном артисте Азербайджана Мобиле Ахмедове подготовлен фильм-концерт "Дорогой моего мастера"
Искусство
9 сентября 2021 г. 21:42
К 90-летию народного артиста Мобиля Ахмедова подготовлен фильм-концерт
Мобил Ахмедов

В память о народном артисте Азербайджана Мобиле Ахмедове подготовлен фильм-концерт "Дорогой моего мастера".

Как сообщает Report, идея фильма, приуроченного к 90-летию народного артиста, принадлежит его ученику - заслуженному артисту Рамилю Гасымову.

Отметим, что Мобил Ахмедов родился в Гяндже 10 сентября 1931 года. В 1955 году он окончил Бакинскую школу художеств имени Азима Азимзаде. Спустя год поступил в Государственную консерваторию и стал учиться в классе именитого вокального мастера Бюльбюля.

М.Ахмедов 40 лет проработал в Азербайджанском государственном музыкальном театре, где выступил в более чем 70 спектаклях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Xalq artisti Mobil Əhmədovun 90 illiyi münasibətilə film-konsert hazırlanıb

Экслюзивные новости

Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
ФотоМастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
8 сентября 2021 г. 18:24
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
8 сентября 2021 г. 16:13
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
8 сентября 2021 г. 11:42
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
8 сентября 2021 г. 10:57
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
4 сентября 2021 г. 12:51
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi