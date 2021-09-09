К 90-летию народного артиста Мобиля Ахмедова подготовлен фильм-концерт

В память о народном артисте Азербайджана Мобиле Ахмедове подготовлен фильм-концерт "Дорогой моего мастера"

В память о народном артисте Азербайджана Мобиле Ахмедове подготовлен фильм-концерт "Дорогой моего мастера".

Как сообщает Report, идея фильма, приуроченного к 90-летию народного артиста, принадлежит его ученику - заслуженному артисту Рамилю Гасымову.

Отметим, что Мобил Ахмедов родился в Гяндже 10 сентября 1931 года. В 1955 году он окончил Бакинскую школу художеств имени Азима Азимзаде. Спустя год поступил в Государственную консерваторию и стал учиться в классе именитого вокального мастера Бюльбюля.

М.Ахмедов 40 лет проработал в Азербайджанском государственном музыкальном театре, где выступил в более чем 70 спектаклях.