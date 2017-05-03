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    Известный гитарист умер на концерте в честь своего 70-летия - ВИДЕО

    Сердечный приступ случился у музыканта во время исполнения на бис песни Turn on Your Lovelight

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Известный гитарист, основатель рок-группы Hampton Grease Band Брюс Хэмптон получил сердечный приступ на концерте в честь своего 70-летия в Атланте, штат Джорджия. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, музыканту стало плохо на сцене Fox Theater.

    Сердечный приступ случился у гитариста во время исполнения на бис песни "Turn on Your Lovelight".

    Но еще в течение нескольких минут после приступа Хэмптон оставался на сцене, так как игравшие с ним музыканты подумали, что он показывает запланированный трюк.

    Брюс Хэмптон известен своими экспериментальными сюрреалистичными композициями. Он выступал в жанре экспериментального рока и за свою карьеру выпустил более 20 пластинок.

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