Известный гитарист умер на концерте в честь своего 70-летия - ВИДЕО

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Известный гитарист, основатель рок-группы Hampton Grease Band Брюс Хэмптон получил сердечный приступ на концерте в честь своего 70-летия в Атланте, штат Джорджия.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, музыканту стало плохо на сцене Fox Theater.

Сердечный приступ случился у гитариста во время исполнения на бис песни "Turn on Your Lovelight".

Но еще в течение нескольких минут после приступа Хэмптон оставался на сцене, так как игравшие с ним музыканты подумали, что он показывает запланированный трюк.

Брюс Хэмптон известен своими экспериментальными сюрреалистичными композициями. Он выступал в жанре экспериментального рока и за свою карьеру выпустил более 20 пластинок.