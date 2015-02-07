В Москве скончался известный азербайджанский художник

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Москве скончался член Союза художников СССР, участник Великой Отечественной войны, художник Гусейн Ахундов. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, 94-летний художник скончался 6 февраля.

Г.Ахундов является первым азербайджанским художником, зачисленным в штат "Мосфильма".

Гусейн Ахундов родился 28 апреля 1921 года в Абшеронском селе Балаханы. Когда он учился в седьмом классе, сестра записала его в художественное училище. Он получал образование наряду с такими будущими корифеями, как Микаил Абдуллаев, Ага Мирзазаде, Октай Садыхзаде, Абдул Халиг.

После окончания средней школы в 1939 году он поступил в Ленинградский институт кинорежиссеров. В 1941 году Ахундов ушел на фронт. После войны продолжил образование во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК).

В 1953 году ему было поручено оформление одного из павильонов ВДНХ. Будучи художником в кино, он разрабатывал эскизы декораций и киноплакаты.

Важнейшим этапом в творчестве Гусейна Ахундова стало его назначение главным художником при реставрационных работах в Московском дворце князя Юсупова.

Творческие работы Гусейна Ахундова выставляются во многих известных художественных галереях России и мира.