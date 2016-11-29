"Ичеришехер" продемонстрирован на международном фестивале в Индии

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В программе "Мировое кино" 47-го Индийского международного кинофестиваля прошла презентация художественного фильма "Ичеришехер".

Как сообщили Report в киностудии "Азербайджанфильм", мероприятие прошло 20-28 ноября в Гоа.

На фестивале также приняла участие одна из авторов сценария фильма, исполнительница главной роли Тахмина Рафаэлла.

Фильм снят на киностудии "Азербайджанфильм" по заказу министерства культуры и туризма.

Автор идеи картины, снятой в жанре психологической драмы - Тахмина Рафаэлла, авторы сценария - Тахмина Рафаэлла и Ильгар Сафат, режиссер-постановщик - Ильгар Сафат, оператор-постановщик - Лука Коассин, художник-постановщик - Бютюнай Аквердиев, исполнительный продюсер - Ульви Гасымов, продюсер - Мушвиг Хатамов.

В главных ролях - Тахмина Рафаэлла, Фирдовси Атакишиев, Мехрибан Зеки, Анар Халилов, Эльмира Шабанова и другие.

Картина также получила приглашение на 21-й Международный кинофестиваль Карела.