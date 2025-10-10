Гендиректор: Агентство кино готовит ряд проектов в сфере дубляжа фильмов
- 10 октября, 2025
- 17:22
Агентство кино Азербайджана планирует реализовать ряд проектов в сфере дубляжа фильмов.
Об этом в интервью Report сообщил генеральный директор Агентства Рашад Азизов.
По его словам, успешная реализация этих инициатив требует не только финансовых ресурсов, но и укрепления инфраструктуры и профессиональной базы.
"Подробная информация об этих направлениях была представлена сотрудниками Агентства в рамках кинообсуждений, прошедших в марте текущего года. В настоящее время работа по пунктам, отраженным в той презентации, продолжается", - отметил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
