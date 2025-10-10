Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Гендиректор: Агентство кино готовит ряд проектов в сфере дубляжа фильмов

    Искусство
    • 10 октября, 2025
    • 17:22
    Агентство кино Азербайджана планирует реализовать ряд проектов в сфере дубляжа фильмов.

    Об этом в интервью Report сообщил генеральный директор Агентства Рашад Азизов.

    По его словам, успешная реализация этих инициатив требует не только финансовых ресурсов, но и укрепления инфраструктуры и профессиональной базы.

    "Подробная информация об этих направлениях была представлена сотрудниками Агентства в рамках кинообсуждений, прошедших в марте текущего года. В настоящее время работа по пунктам, отраженным в той презентации, продолжается", - отметил он.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

    Baş direktor: Kino Agentliyi filmlərin dublyajı istiqamətində bir çox layihə planlaşdırır

