    Baş direktor: Kino Agentliyi filmlərin dublyajı istiqamətində bir çox layihə planlaşdırır

    İncəsənət
    • 10 oktyabr, 2025
    • 16:44
    Baş direktor: Kino Agentliyi filmlərin dublyajı istiqamətində bir çox layihə planlaşdırır

    Kino Agentliyi filmlərin dublyajı istiqamətində bir çox işlər görməyi planlaşdırır.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Agentliyin Baş direktoru Rəşad Əzizov deyib.

    Onun sözlərinə görə, bunun üçün həm maddi vəsaitin olması, həm də infrastruktur və peşəkar bazanın möhkəmləndirilməsi vacibdir.

    "Bu haqda ətraflı məlumat cari ilin mart ayında təşkil edilən Kino müzakirələri çərçivəsində Kino Agentliyi nümayəndələri tərəfindən təqdim olunub. Hal-hazırda bu sözügedən təqdimatda qeyd edilən məqamlar üzrə proseslər davam etməktədir", -o qeyd edib.

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    Гендиректор: Агентство кино готовит ряд проектов в сфере дубляжа фильмов

    Son xəbərlər

    17:58
    Foto

    Beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşa həbsxanasında olub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:55

    Günay Əfəndiyeva: Hazırda Azərbaycanla Türkmənistan arasında əlaqələr çox yüksək səviyyədədir

    Xarici siyasət
    17:54

    İlqar Musayev: "Kibertəhlükəsizlik artıq iqtisadi sabitliyin və dayanıqlı inkişafın dayaqlarından birinə çevrilib"

    İKT
    17:48

    Eldar Quliyev: Türk dövlətləri İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycana mənəvi dayaq oldu

    Xarici siyasət
    17:44

    Kino Agentliyinin Baş direktoru: Azərbaycanda animasiya sahəsində vəziyyət qaneedici deyil

    İncəsənət
    17:43

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Ordu" "Quba"ya qalib gəlib

    Komanda
    17:42
    Foto

    Azərbaycanda dövlət su kadastrı və elektron su xəritəsi təqdim edilib

    İnfrastruktur
    17:35

    Estoniyalı ekspert: "Kibertəhdidlər üçün adekvat hüquqi cavab tədbirləri lazımdır"

    İKT
    17:31

    "Araz-Naxçıvan" yoxlama matçı keçirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti