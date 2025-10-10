Baş direktor: Kino Agentliyi filmlərin dublyajı istiqamətində bir çox layihə planlaşdırır
İncəsənət
- 10 oktyabr, 2025
- 16:44
Kino Agentliyi filmlərin dublyajı istiqamətində bir çox işlər görməyi planlaşdırır.
Bunu "Report"a müsahibəsində Agentliyin Baş direktoru Rəşad Əzizov deyib.
Onun sözlərinə görə, bunun üçün həm maddi vəsaitin olması, həm də infrastruktur və peşəkar bazanın möhkəmləndirilməsi vacibdir.
"Bu haqda ətraflı məlumat cari ilin mart ayında təşkil edilən Kino müzakirələri çərçivəsində Kino Agentliyi nümayəndələri tərəfindən təqdim olunub. Hal-hazırda bu sözügedən təqdimatda qeyd edilən məqamlar üzrə proseslər davam etməktədir", -o qeyd edib.
Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.
Son xəbərlər
17:58
Foto
Beynəlxalq konfransın iştirakçıları Şuşa həbsxanasında olub - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:55
Günay Əfəndiyeva: Hazırda Azərbaycanla Türkmənistan arasında əlaqələr çox yüksək səviyyədədirXarici siyasət
17:54
İlqar Musayev: "Kibertəhlükəsizlik artıq iqtisadi sabitliyin və dayanıqlı inkişafın dayaqlarından birinə çevrilib"İKT
17:48
Eldar Quliyev: Türk dövlətləri İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycana mənəvi dayaq olduXarici siyasət
17:44
Kino Agentliyinin Baş direktoru: Azərbaycanda animasiya sahəsində vəziyyət qaneedici deyilİncəsənət
17:43
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Ordu" "Quba"ya qalib gəlibKomanda
17:42
Foto
Azərbaycanda dövlət su kadastrı və elektron su xəritəsi təqdim edilibİnfrastruktur
17:35
Estoniyalı ekspert: "Kibertəhdidlər üçün adekvat hüquqi cavab tədbirləri lazımdır"İKT
17:31