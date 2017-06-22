Фирангиз Ализаде: На сегодняшний день молодые композиторы обучаются в России, Иране, Турции, Германии, Австрии, Америке

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Мы как можем пропагандируем молодых композиторов".

Об этом в заявлении Report отметила председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде.

По ее словам, возглавляемая ею структура имеет тесные связи с молодыми композиторами: "Мы посещаем их концерты и даже приглашаем на участие в Пленуме молодых композиторов. На сегодняшний день молодые азербайджанские композиторы обучаются и занимаются творчеством в России, Иране, Турции, Германии, Австрии, Америке. В качестве примера можно привести таких молодых и талантливых музыкантов, как Туран Мамедли, Аяз Гамбарли, Хадиджа Зейналова".

Ф.Ализаде подчеркнула, что сейчас все доступно молодежи: "Когда мы были молодыми, не имели стольких возможностей. Никто не отправлял нас за границу. Даже произведения некоторых композиторов были запрещены, но мы находили их и изучали. Сейчас открыты все двери. Молодежь может слушать и исполнять произведения этих композиторов".