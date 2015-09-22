​Фархад Бадалбейли выступил с концертом в Украинской национальной филармонии

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист, профессор Фархад Бадалбейли выступил с концертом в колонном зале имени Николая Лысенко Украинской национальной филармонии.

Как сообщает Report, в филармонии также состоялся концерт камерного ансамбля "Киевские солисты".

В качестве главного дирижера выступил всемирно известный виолончелист, художественный руководитель Габалинского международного музыкального фестиваля Дмитрий Яблонский.

Наряду с произведениями мировых классиков Баха, Шосстаковича, Мендельсона и Бриттена, на концерте также прозвучали произведения известного азербайджанского композитора, джазмена Вагифа Мустафазаде.

На фортепиано "Киевских солистов" сопровождал ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист, профессор Фархад Бадалбейли. Несмотря на завершение концерта зрители не хотели отпускать азербайджанского пианиста, и ему пришлось исполнить еще несколько произведений.

Здесь также участвовали молодой, талантливый японский музыкант Айко Яжима (ф-но) и украинская исполнительница Мария Кинах (флейта).

Отметим, что среди зрителей концерта были временный поверенный в делах Азербайджана в Украине Назим Алиев, сотрудники посольства Азербайджана, деятели культуры Украины и представители местной общественности.