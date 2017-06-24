Москва. 24 июня. REPORT.AZ/ Эмиль Кадыров посвятил концерт в Москве памяти Муслима Магомаева. Как сообщает российское бюро Report, концерт под названием "Любовь, ты с ненавистью дружишь" прошел в концертном зале "Градский Холл". Молодой исполнитель спел песни из репертуара Муслима Магомаева "Море", "Благодарю тебя" и другие. Эмиль Кадыров также презентовал свой новый альбом "Любовь, ты с ненавистью дружишь", главная песня которой с одноименным названием написана на стихи Лейлы Алиевой. На концерте прозвучали песни на русском, азербайджанском, английском и испанском языках. Анонсируя перед российской публикой песню "Ветен", Э. Кадыров отметил, что родился в Азербайджане и никогда не терял связей с Родиной. "Я азербайджанец и горжусь этим", - сказал он.

В преддверии концерта в фойе концертного зала была развернута выставка "Шелковые истории", где были выставлены старинные азербайджанские платки – келагаи. Коллекционер и распространитель келагаи, владелица бренда RuZu Зумруд Рустамова рассказала гостям концерта о древних традициях шелкопрядства в Азербайджане. Было отмечено, что изготовление келагаи является традиционным искусством азербайджанских ремесленников, национальным головным убором азербайджанских женщин, и с 2014 года включено ЮНЕСКО в список нематериального наследия человечества.