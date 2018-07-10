Джордж Клуни госпитализирован после ДТП

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Известный американский актер и режиссер Джордж Клуни попал в ДТП за рулем скутера на итальянском острове Сардиния, сообщает Report со ссылкой на "La Nuova Sardegna".

Клуни направлялся на место съемок сериала , по дороге он столкнулся с Mercedes, на фото с места ДТП у машины видна трещина на лобовом стекле.

Клуни госпитализирован в отделение скорой помощи больницы города Ольбия. После компьютерной томографии у него диагностированы травма таза и ушибы ноги и руки. В целом его состояние не вызывает опасений у врачей.

Вскоре после инцидента в госпиталь прибыла супруга Амаль Клуни, которая увезла его из госпиталя на машине.