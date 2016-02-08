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    ​Действующий в Дербенте азербайджанский театр примет участие на фестивале в Турции

    Фестиваль пройдет в городе Бартин

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Действующий в Дагестане Дербентский азербайджанский государственный драматический театр примет участие на предстоящем в турецком городе Бартин 22-м Международном театральном фестивале.

    Об этом Report заявил главный режиссер театра Эртогрул Кямалов.

    По его словам, фестиваль начнется 27 марта и продлится до 3 апреля.

    Как заявил Э.Кямалов, театр представит монодраму "Йалныз" ("Yalnız"): "Сценарий написан мной на основе идеи Мехмана Мусабейли. В моноспектакле примет участие актер Сархан Самедов".

    Отметим, что молодой режиссер Э.Кямалов впервые был приглашен на Бартинский фестиваль в 2015 году. Он проводил в Турции мастер-классы для актеров, где также давал информацию об уроках по актерству покойного ныне педагога Вагифа Ибрагимоглу. 

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