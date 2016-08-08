В Баку дан старт художественной выставке-конкурсу "Зеленое искусство"

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ При поддержке Азербайджанской государственной академии художеств дан старт художественной выставке-конкурсу "Зеленое искусство".

Как сообщает Report, проект осуществляется по совместной инициативе "ASAN School" волонтерской программы "Yaşıl ASAN" и молодежной организации "ASAN Könüllülər".

На конкурс могут быть представлены работы формата А3 и А4 в жанрах пейзаж и натюрморт с использованием различной техники живописи и графики.

Желающие принять участие в конкурсе должны не позднее 5 октября отправить фотоснимки своих работ в формате JPG или Corel Draw, а также короткую информацию о себе на адрес adramuseum@gmail.com.

Авторам трех самых лучших рисунков, отобранных жюри, будут вручены награды.

Всем участникам выставки выдадут свидетельства Музейно-выставочного комплекса АГАХ.

Экспонируемые работы будут выставлены на продажу с целью благотворительности в галерее Азербайджанской художественной академии, а также в онлайн форме.