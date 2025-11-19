Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Церемония прощания с Розой Джалиловой состоится в мечети Тезепир

    Искусство
    • 19 ноября, 2025
    • 12:29
    Церемония прощания с народной артисткой Розой Джалиловой состоится в мечети Тезепир.

    Как сообщает Report, после церемонии прощания Р.Джалилова будет похоронена на II Аллее почетного захоронения.

    Отметим, что народная артистка скончалась сегодня.

    Xalq artisti Roza Cəlilova ilə vida mərasimi Təzə Pir məscidində keçiriləcək

