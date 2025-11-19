Церемония прощания с Розой Джалиловой состоится в мечети Тезепир
Искусство
- 19 ноября, 2025
- 12:29
Церемония прощания с народной артисткой Розой Джалиловой состоится в мечети Тезепир.
Как сообщает Report, после церемонии прощания Р.Джалилова будет похоронена на II Аллее почетного захоронения.
Отметим, что народная артистка скончалась сегодня.
