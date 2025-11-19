Скончалась народная артистка Роза Джалилова

Скончалась народная артистка Азербайджана Роза Джалилова.

Об этом Report сообщили ее родственники.

Роза Джалилова родилась 17 мая 1929 года в Губе. В 1947 году окончила с отличием классическое отделение Бакинского хореографического училища. Два года работала в балетной труппе Азербайджанского театра оперы и балета имени М.Ф.Ахундова.

В 1949 году перешла в Ансамбль песни и танца Азербайджанской государственной филармонии, созданный Узеиром Гаджибековым. С 1965 по 1975 год руководила танцевальной группой данного ансамбля.

Наряду с национальными танцами в её репертуаре были арабские, персидские, индийские танцы и танцы других народов мира. Много лет работала хореографом. В 1989 году ею создан ансамбль песни и танца "Гюлистан".

Более 30 лет Роза Джалилова представляла Азербайджан на многих международных фестивалях, которые проходили в Канаде, Китае, США, Турции, Ираке, Эфиопии, Марокко.

17 сентября 2007 года была удостоена звания Народной артистки Азербайджана, в 2019-м - ордена "Шохрат". С 2002 года получала персональную пенсию Президента.