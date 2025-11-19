Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Скончалась народная артистка Роза Джалилова

    Искусство
    • 19 ноября, 2025
    • 10:33
    Скончалась народная артистка Роза Джалилова

    Скончалась народная артистка Азербайджана Роза Джалилова.

    Об этом Report сообщили ее родственники.

    Роза Джалилова родилась 17 мая 1929 года в Губе. В 1947 году окончила с отличием классическое отделение Бакинского хореографического училища. Два года работала в балетной труппе Азербайджанского театра оперы и балета имени М.Ф.Ахундова.

    В 1949 году перешла в Ансамбль песни и танца Азербайджанской государственной филармонии, созданный Узеиром Гаджибековым. С 1965 по 1975 год руководила танцевальной группой данного ансамбля.

    Наряду с национальными танцами в её репертуаре были арабские, персидские, индийские танцы и танцы других народов мира. Много лет работала хореографом. В 1989 году ею создан ансамбль песни и танца "Гюлистан".

    Более 30 лет Роза Джалилова представляла Азербайджан на многих международных фестивалях, которые проходили в Канаде, Китае, США, Турции, Ираке, Эфиопии, Марокко.

    17 сентября 2007 года была удостоена звания Народной артистки Азербайджана, в 2019-м - ордена "Шохрат". С 2002 года получала персональную пенсию Президента.

    народная артистка
    Xalq artisti Roza Cəlilova vəfat edib

    Последние новости

    11:01

    Румыния подняла истребители из-за вторжения дрона во время ударов РФ по Украине

    Другие страны
    11:00

    Польша временно закрыла два аэропорта для свободы действий авиации

    Другие страны
    10:59

    Польская банковская ассоциация: Азербайджан способен стать финансовым лидером региона - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    10:58
    Видео

    В Бинагадинском районе меняют организацию движения на перекрестке

    Инфраструктура
    10:52
    Фото

    В Кюрдамире автомобиль столкнулся с отарой, погибли 10 голов скота

    Происшествия
    10:51

    Нуриев: Операции через Национальную платежную систему увеличились почти на 10%

    Финансы
    10:42

    В бакинском парке внезапно скончался 14-летний подросток

    Происшествия
    10:38

    Вюсал Гасымлы: Банковский сектор проходит этап пересечения цифровизации и новых угроз

    Финансы
    10:34

    Влодзимеж Кичински: Польша видит большой потенциал в банковском сотрудничестве с Азербайджаном

    Финансы
    Лента новостей