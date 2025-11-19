Xalq artisti Roza Cəlilova vəfat edib
İncəsənət
- 19 noyabr, 2025
- 10:20
Xalq artisti xoreoqraf-baletmeyster Roza Cəlilova vəfat edib.
Bu barədə "Report"a ailəsindən məlumat verilib.
Qeyd edək ki, Roza Cəlilova 17 may 1929-cu ildə Qubada anadan olub. 1947-ci ildə Bakı Xoreoqrafiya məktəbini bitirib. Opera və Balet Teatrında və Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblında fəaliyyət göstərib. 1965–1975-ci illərdə ansamblın rəqs qrupuna rəhbərlik edib.
1989-cu ildə yaratdığı "Gülüstan" Mahnı və Rəqs Ansamblı ilə xarici ölkələrdə çıxışlar edərək şöhrət qazanıb.
Onun repertuarında Azərbaycanın milli rəqsləri ilə bərabər ərəb, fars, hind və bir sıra başqa xalqların rəqsləri də böyük yer tutub.
17 sentyabr 2007-ci ildə Xalq artisti adı ilə, 16 may 2019-cu ildə isə "Şöhrət" ordeni ilə təltif olunub.
Son xəbərlər
10:44
Foto
"Orta Dəhliz"in yüksək keyfiyyətli inkişafı üzrə Birgə Təşəbbüs" sənədi imzalanıbİnfrastruktur
10:42
Foto
SOCAR-da "Ümumdünya Keyfiyyət Həftəsi 2025" ilə bağlı tədbir keçirilibEnergetika
10:38
İRİA: Digital.finance platformasına 100-dən çox maliyyə institutu inteqrasiya edilibİKT
10:38
Lebron Ceyms yeni rekorda imza atıbKomanda
10:35
Deputat: Azərbaycanda qadınların kiçik və orta sahibkarlıqda payı aşağıdırSosial müdafiə
10:35
Səfir: Türk dünyası sahibkarlarının geniş əməkdaşlığı qurulubXarici siyasət
10:32
Foto
Kürdəmirdə avtomobil qoyun sürüsünə çırpılıb, 10 baş xırdabuynuzlu heyvan tələf olubHadisə
10:32
DÇ-2026: Emin Mahmudov seçmə mərhələdə bir göstəriciyə görə liderlər sırasındadırFutbol
10:31