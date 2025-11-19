İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Xalq artisti Roza Cəlilova vəfat edib

    İncəsənət
    19 noyabr, 2025
    • 10:20
    Xalq artisti Roza Cəlilova vəfat edib

    Xalq artisti xoreoqraf-baletmeyster Roza Cəlilova vəfat edib.

    Bu barədə "Report"a ailəsindən məlumat verilib.

    Qeyd edək ki, Roza Cəlilova 17 may 1929-cu ildə Qubada anadan olub. 1947-ci ildə Bakı Xoreoqrafiya məktəbini bitirib. Opera və Balet Teatrında və Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblında fəaliyyət göstərib. 1965–1975-ci illərdə ansamblın rəqs qrupuna rəhbərlik edib.

    1989-cu ildə yaratdığı "Gülüstan" Mahnı və Rəqs Ansamblı ilə xarici ölkələrdə çıxışlar edərək şöhrət qazanıb.

    Onun repertuarında Azərbaycanın milli rəqsləri ilə bərabər ərəb, fars, hind və bir sıra başqa xalqların rəqsləri də böyük yer tutub.

    17 sentyabr 2007-ci ildə Xalq artisti adı ilə, 16 may 2019-cu ildə isə "Şöhrət" ordeni ilə təltif olunub.

