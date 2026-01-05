İsrail Ordusu Livanda "Hizbullah"ın üzvünü zərərsizləşdirib
Digər ölkələr
- 05 yanvar, 2026
- 03:52
İsrail Ordusu Livanın Bint Cubeyl qəsəbəsində "Hizbullah"ın bir üzvünü zərərsizləşdirib.
Bu barədə "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Livanın cənubunda "Hizbullah"ın üzvünə hücum təşkil edilib. Əməliyyatın təfərrüatları açıqlanmır.
"Hizbullah" İsrail Ordusunun hücumu ilə bağlı şərh verməyib.
Xatırladaq ki, daha əvvəl İsrail mətbuatı Livan hökuməti və ordusunun "Hizbullah"ın 2025-ci ilin sonuna qədər "silahsızlaşdırma" öhdəliklərini yerinə yetirməyəcəyi təqdirdə İsrail ordusunun hərəkatın mövqelərinə qarşı genişmiqyaslı hücuma hazırlaşdığını bildirib.
Son xəbərlər
04:16
"Brent" neftin qiyməti 60 dollar olubEnergetika
03:52
İsrail Ordusu Livanda "Hizbullah"ın üzvünü zərərsizləşdiribDigər ölkələr
03:27
Kolumbiya Venesuela vətəndaşlarının kütləvi axınına hazırlıq görürDigər ölkələr
02:47
Suriyadan Türkiyəyə gələn yük maşınında onlarla avtomat aşkarlanıbRegion
02:28
Yunan fermerlər ölkədə yolların bağlanmasını genişləndirəcəklərDigər ölkələr
01:57
KXDR hipersəsli raketlərin buraxılışı üzrə təlimlər keçiribDigər ölkələr
01:31
KİV: Niger Beninin yüksək vəzifəli diplomatını ölkədən çıxarıbDigər ölkələr
00:59
Macarıstan Aİ-nin Venesuela ilə bağlı bəyanatını dəstəkləməyibDigər ölkələr
00:51