İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    İsrail Ordusu Livanda "Hizbullah"ın üzvünü zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    • 05 yanvar, 2026
    • 03:52
    İsrail Ordusu Livanda Hizbullahın üzvünü zərərsizləşdirib

    İsrail Ordusu Livanın Bint Cubeyl qəsəbəsində "Hizbullah"ın bir üzvünü zərərsizləşdirib.

    Bu barədə "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Livanın cənubunda "Hizbullah"ın üzvünə hücum təşkil edilib. Əməliyyatın təfərrüatları açıqlanmır.

    "Hizbullah" İsrail Ordusunun hücumu ilə bağlı şərh verməyib.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl İsrail mətbuatı Livan hökuməti və ordusunun "Hizbullah"ın 2025-ci ilin sonuna qədər "silahsızlaşdırma" öhdəliklərini yerinə yetirməyəcəyi təqdirdə İsrail ordusunun hərəkatın mövqelərinə qarşı genişmiqyaslı hücuma hazırlaşdığını bildirib.

    İsrail ordusu "Hizbullah" Livan

    Son xəbərlər

    04:16

    "Brent" neftin qiyməti 60 dollar olub

    Energetika
    03:52

    İsrail Ordusu Livanda "Hizbullah"ın üzvünü zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    03:27

    Kolumbiya Venesuela vətəndaşlarının kütləvi axınına hazırlıq görür

    Digər ölkələr
    02:47

    Suriyadan Türkiyəyə gələn yük maşınında onlarla avtomat aşkarlanıb

    Region
    02:28

    Yunan fermerlər ölkədə yolların bağlanmasını genişləndirəcəklər

    Digər ölkələr
    01:57

    KXDR hipersəsli raketlərin buraxılışı üzrə təlimlər keçirib

    Digər ölkələr
    01:31

    KİV: Niger Beninin yüksək vəzifəli diplomatını ölkədən çıxarıb

    Digər ölkələr
    00:59

    Macarıstan Aİ-nin Venesuela ilə bağlı bəyanatını dəstəkləməyib

    Digər ölkələr
    00:51

    Fransa İsveçdə yanğın zamanı doqquz vətəndaşının öldüyünü təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti