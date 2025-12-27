В ФРГ ожидают сокращения рабочих мест в металлургической промышленности

Союз работодателей металлургической и электротехнической промышленности Германии (Gesamtmetall) прогнозирует потерю десятков тысяч рабочих мест в металлургической и электротехнической отраслях в 2026 году.

Как передает Report, такое мнение высказал глава Gesamtmetall Оливер Цандер в комментарии газете Bild.

Причиной этому, как считают в объединении, являются высокие производственные затраты для германских предприятий.

"Компании не могут бесконечно мириться с неэффективной загрузкой производственных мощностей. В настоящее время мы теряем почти 10 тыс. рабочих мест в месяц. Налоги, затраты на энергию и рабочую силу в Германии настолько высоки, что производство здесь просто перестало быть прибыльным для многих компаний", - заявил он.

Цандер подчеркнул, что занятость в данном секторе непрерывно снижается уже 21 месяц, и эта тенденция не изменится, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Как указали в отрасли, на конец октября в германском секторе металлургии и электротехники было занято 3,816 млн человек.

Глава Gesamtmetall призвал правительство Германии активнее работать над сокращением бюрократии в ЕС. Цандер заявил, что в этом году будет установлен новый рекорд по количеству обязательных к исполнению правовых актов и поправок, внесенных Европейской комиссией. "По предложению канцлера [ФРГ Фридриха] Мерца главы государств и правительств европейских стран намерены повысить конкурентоспособность ЕС 13 февраля 2026 года. Крайне важно, чтобы там же было принято решение о сокращении числа правовых актов", - резюмировал он.