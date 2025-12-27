Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В ФРГ ожидают сокращения рабочих мест в металлургической промышленности

    Другие страны
    • 27 декабря, 2025
    • 23:48
    В ФРГ ожидают сокращения рабочих мест в металлургической промышленности

    Союз работодателей металлургической и электротехнической промышленности Германии (Gesamtmetall) прогнозирует потерю десятков тысяч рабочих мест в металлургической и электротехнической отраслях в 2026 году.

    Как передает Report, такое мнение высказал глава Gesamtmetall Оливер Цандер в комментарии газете Bild.

    Причиной этому, как считают в объединении, являются высокие производственные затраты для германских предприятий.

    "Компании не могут бесконечно мириться с неэффективной загрузкой производственных мощностей. В настоящее время мы теряем почти 10 тыс. рабочих мест в месяц. Налоги, затраты на энергию и рабочую силу в Германии настолько высоки, что производство здесь просто перестало быть прибыльным для многих компаний", - заявил он.

    Цандер подчеркнул, что занятость в данном секторе непрерывно снижается уже 21 месяц, и эта тенденция не изменится, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Как указали в отрасли, на конец октября в германском секторе металлургии и электротехники было занято 3,816 млн человек.

    Глава Gesamtmetall призвал правительство Германии активнее работать над сокращением бюрократии в ЕС. Цандер заявил, что в этом году будет установлен новый рекорд по количеству обязательных к исполнению правовых актов и поправок, внесенных Европейской комиссией. "По предложению канцлера [ФРГ Фридриха] Мерца главы государств и правительств европейских стран намерены повысить конкурентоспособность ЕС 13 февраля 2026 года. Крайне важно, чтобы там же было принято решение о сокращении числа правовых актов", - резюмировал он.

    ФРГ металлургия Евросоюз Gesamtmetall
    Almaniyada metallurgiya sənayesi üzrə iş yerlərinin azalacağı gözlənilir

    Последние новости

    00:44

    При взрыве на северо-западе Нигерии погибли не менее семи человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:21

    Маск: США могут превратиться в однопартийное государство

    Другие страны
    00:00
    Фото

    В Театре пантомимы состоялся показ спектакля "Ромео и Джульетта"

    Kультурная политика
    23:48

    В ФРГ ожидают сокращения рабочих мест в металлургической промышленности

    Другие страны
    23:29

    "Астон Вилла", обыграв "Челси", одержала 11-ю победу подряд

    Футбол
    23:17

    В Сабирабаде автомобиль упал в канал, водитель погиб

    Происшествия
    23:02

    Президент Ирана: Мы составили план из 20 пунктов по улучшению благосостояния граждан

    В регионе
    22:43

    Пезешкиан: Иран де-факто находится в состоянии полномасштабной войны с Израилем, Европой и США

    В регионе
    22:21

    Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST

    Внутренняя политика
    Лента новостей