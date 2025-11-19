İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Xalq artisti Roza Cəlilova ilə vida mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB-2

    İncəsənət
    • 19 noyabr, 2025
    • 15:05
    Xalq artisti Roza Cəlilova ilə vida mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB-2

    Xalq artisti xoreoqraf-baletmeyster Roza Cəlilova ilə Təzə Pir məscidində vida mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, sənət dostları, Mədəniyyət Nazirliyinin əmakdaşları və media mənsubları iştirak ediblər.

    Mərasimin ardınca cənazə dəfn olunmaq üçün "Qurd qapısı" qəbiristanlığına aparılıb.

