Бюджет нового фильма Скорсезе составит 150 млн долларов из-за "омоложения" Пачино и Де Ниро

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе составит от 120 млн до 150 млн долларов США из-за технологий, которые потребуются для "омоложения" актеров.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в ленте "Ирландец" cнимутся Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.

Картина основана на реальных событиях и рассказывает о наемном убийце Фрэнке Ширане.

В "Ирландце" планируется использовать дорогие технологии, чтобы показать героев Де Ниро, Пачино и Пеши в возрасте 30, 50 и 70 лет.

Фильм находился в разработке много лет.