 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бюджет нового фильма Скорсезе составит 150 млн долларов из-за "омоложения" Пачино и Де Ниро

    В фильме используются дорогие технологии, чтобы показать героев Де Ниро, Пачино и Пеши в возрасте 30, 50 и 70 лет

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе составит от 120 млн до 150 млн долларов США из-за технологий, которые потребуются для "омоложения" актеров. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в ленте "Ирландец" cнимутся Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. 

    Картина основана на реальных событиях и рассказывает о наемном убийце Фрэнке Ширане.

    В "Ирландце" планируется использовать дорогие технологии, чтобы показать героев Де Ниро, Пачино и Пеши в возрасте 30, 50 и 70 лет.

    Фильм находился в разработке много лет. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi