​Будет снят сериал об Иреванском ханстве

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Будет снят сериал о древней азербайджанской земле - Иреванском ханстве. Как сообщает Report, режиссером фильма, который будет сниматься по сценарию известного писателя-публициста Джамала Юсифзаде, является заслуженный деятель искусств Рамиз Гасаноглу. Р.Гасаноглу сказал, что в настоящее время пишется сценарий сериала: "Иреванское ханство" будет состоять из 7 серий. В этом сериале зрителю будут показаны исторические факты и падение Иреванского ханства. Пока мы в процессе подготовки".