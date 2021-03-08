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Бэнкси выставит на аукцион нарисованную в больнице работу

Бэнкси выставит на аукцион нарисованную в больнице работу Уличный художник Бэнкси планирует собрать более 3,5 млн евро для Национальной службы здравоохранения Великобритании, выставив на аукцион свою работу.
Искусство
8 марта 2021 г. 20:58
Бэнкси выставит на аукцион нарисованную в больнице работу

Уличный художник Бэнкси планирует собрать более 3,5 млн евро для Национальной службы здравоохранения Великобритании, выставив на аукцион свою работу.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает BBC.

Речь идет о граффити, появившемся в главной больнице Саутгемптона во время первой волны пандемии COVID-19.

С торгов будет продан оригинал изображения, его копия останется в больнице. Работа размером метр на метр изображает мальчика, играющего с фигурками супергероев. Однако фигурки Бэтмена и Человека-паука отправились в мусорное ведро, поскольку ребенок предпочитает другого супергероя: куклу медсестры в маске и плаще.

Это изображение было создано в сотрудничестве с руководством больницы и было размещено рядом с отделением экстренной помощи.

Аукционный дом Christie's считает, что эта работа символизирует надежду и является данью художника тем, кто продолжает бороться с пандемией коронавируса.

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