Азербайджанский скульптор желает увековечить память шехидов, отдавших жизнь при попытке госпереворота в Турции 15 июля

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский скульптор Саид Рустам подготовил проект с целью увековечить память шехидов, отдавших жизнь при попытке госпереворота в Турции 15 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в связи с этим он встретился с главным советником президента Турецкой Республики Ялчином Топчу.

Проект скульптора "Дастан язан гардашларымыз" должен быть представлен президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Отметим, что С.Рустам является автором ряда ранее установленных в Турции памятников.