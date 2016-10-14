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    Азербайджанский скульптор желает увековечить память шехидов, отдавших жизнь при попытке госпереворота в Турции 15 июля

    Саид Рустам - автор ряда ранее установленных в Турции памятников

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский скульптор Саид Рустам подготовил проект с целью увековечить память шехидов, отдавших жизнь при попытке госпереворота в Турции 15 июля.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в связи с этим он встретился с главным советником президента Турецкой Республики Ялчином Топчу.

    Проект скульптора "Дастан язан гардашларымыз" должен быть представлен президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

    Отметим, что С.Рустам является автором ряда ранее установленных в Турции памятников.  

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