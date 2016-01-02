​Азербайджанский пианист выступил со своими детьми в Стамбуле

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Дети известного азербайджанского пианиста Ислама Манафова, лауреаты международных конкурсов, обучающиеся в классе оркестрового дирижирования известного итальянского маэстро, пианиста и композитора Антонио Пиролли Абузер и Туран Манафзаде выступили в Стамбуле с концертом по случаю Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира - 31 Декабря.

Как сообщает Report, в исполнении молодых пианистов прозвучали произведения Шопена, венгерские танцы в четыре руки известного немецкого композитора Иоганнеса Брамса. Талантливые музыканты также исполнили собственные сочинения. Туран Манафзаде сыграла и спела свои песни.

Игра Ислама Манафова вместе со своими детьми на одном инструменте привела зрителей в восторг.