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    ​Азербайджанский фильм представлен на фестивале документальных фильмов в России

    В программу кинофестиваля также вошел азербайджано-российский фильм Моя родня, получивший премию за лучшую кинорежиссуру в 2013 году

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Режиссеры из разных стран представят свои работы на Открытом фестивале документальных фильмов "Сибирь" в Омске, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    В программу кинофестиваля также вошел азербайджано-российский фильм "Моя родня", получивший премию за лучшую кинорежиссуру в 2013 году.

    Фильм посвящен знакомству десятилетней девочки, отец которой – азербайджанец, а мать - русская, с Азербайджаном, куда она приехала, чтобы познакомиться с родителями своего отца и узнать как можно больше о традициях, культуре и обычаях своих азербайджанских родственников.

    Режиссер фильма Родион Исмаилов.

    Программа сформирована по принципу "фестиваль фестивалей", то есть зрители увидят лучшие фильмы крупных российских и международных кинофорумов. Фестиваль пройдет в Омске с 28 по 31 октября.

    Вход на все кинопоказы фестиваля свободный.

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