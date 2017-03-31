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    Азербайджанский дирижер примет участие на международном фестивале "Музыкальный Олимп"

    В пяти концертах фестиваля примут участие 20 музыкантов из 17 стран мира

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский дирижер Эйюб Кулиев примет участие в международном фестивале "Музыкальный Олимп", который пройдет в российском Санкт-Петербурге с 28 мая по 4 июня, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    В пяти концертах фестиваля примут участие 20 музыкантов из семнадцати стран мира, в том числе и из Азербайджана. Музыкальное мероприятие пройдет в ряде концертных залах Санкт-Петербурга - Большом зале филармонии, Концертном зале Мариинского театра, Капелле.

    Так, 4 июня в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоится концерт академического симфонического оркестра данной филармонии под управлением азербайджанского дирижера Эйюба Кулиева. На концерте будут исполнены произведения композиторов Брамса, Вагнера, Дворжака.

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