Азербайджанский дирижер примет участие на международном фестивале "Музыкальный Олимп"

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский дирижер Эйюб Кулиев примет участие в международном фестивале "Музыкальный Олимп", который пройдет в российском Санкт-Петербурге с 28 мая по 4 июня, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
В пяти концертах фестиваля примут участие 20 музыкантов из семнадцати стран мира, в том числе и из Азербайджана. Музыкальное мероприятие пройдет в ряде концертных залах Санкт-Петербурга - Большом зале филармонии, Концертном зале Мариинского театра, Капелле.
Так, 4 июня в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоится концерт академического симфонического оркестра данной филармонии под управлением азербайджанского дирижера Эйюба Кулиева. На концерте будут исполнены произведения композиторов Брамса, Вагнера, Дворжака.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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