​Азербайджанские музыканты выступят в Париже

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанские музыканты выступят с концертом в Париже.

Как отмечает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

В информации говорится, что по случаю Международного дня джаза - 30 апреля в Париже планируется ряд мероприятий и концертов.

Азербайджан на мероприятии представит эстрадный фольклорный ансамбль "Джанги", в том числе художественный руководитель ансамбля - заслуженный артист Мирджавад Джафаров, пианист Этибар Асадли и джазмен Исфар Сарабский.

Азербайджанские музыканты выступят в одном из самых лучших джаз-клубов Парижа. Концерты состоятся при организационной поддержке посольства нашей страны во Франции.