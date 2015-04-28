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    ​Азербайджанские музыканты выступят в Париже

    По случаю Международного дня джаза в Париже планируется ряд мероприятий и концертов

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанские музыканты выступят с концертом в Париже.

    Как отмечает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

    В информации говорится, что по случаю Международного дня джаза - 30 апреля в Париже планируется ряд мероприятий и концертов.

    Азербайджан на мероприятии представит эстрадный фольклорный ансамбль "Джанги", в том числе художественный руководитель ансамбля - заслуженный артист Мирджавад Джафаров, пианист Этибар Асадли и джазмен Исфар Сарабский.

    Азербайджанские музыканты выступят в одном из самых лучших джаз-клубов Парижа. Концерты состоятся при организационной поддержке посольства нашей страны во Франции. 

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