Азербайджанские фильмы представят в Индии

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Короткометражный художественный фильм "Его отец" ("Onun atası") и документальный фильм "Золотистые - По следам карабахского коня" ("Sarılar – Qarabağ atının izi ilə") получили приглашение на VI Международный детский кинофестиваль в Калькутте (Индия).

Как сообщили Report в Киностудии "Азербайджанфильм", снятый на данной киностудии художественный фильм "Его отец" относится к короткометражным фильмам из альманаха "На 40-й параллели". Фильм снят по заказу министерства культуры и туризма.

Автор сценария картины и режиссер-постановщик - Замин Мамедов, оператор-постановщик - Али Султанов, художник-постановщик - Ариф Нифтиев, исполнительный продюсер - Рагим Садыгов, продюсер - Мушвиг Гатамов.

В главных роля – Шамиль Сулейманлы, Фатех Таиров, Мабуд Магеррамов и Ульвия Рза.

Документальный фильм "Золотистые - По следам карабахского коня" снят по заказу министерства культуры и туризма и BP Азербайджан на Киностудии "Азербайджанфильм" и Studio Tor 1 Filmproduktion (Германия).

Съемки прошли в Великобритании, Германии, Швейцарии и Азербайджане.

Автор сценария - Мартин Вагнер, режиссер - Вилли Неуманн, операторы - Андре Бехм, Биржит Хандке, Бахруз Алиев, исполнительный продюсер - Надир Алиев.

Было отмечено, что фестиваль с участием 200 фильмов из 33 стран продлится в Калькутте до 31 декабря.