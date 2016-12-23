 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанские фильмы представят в Индии

    Фестиваль с участием 200 фильмов из 33 стран продлится в Калькутте до 31 декабря

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Короткометражный художественный фильм "Его отец" ("Onun atası") и документальный фильм "Золотистые - По следам карабахского коня" ("Sarılar – Qarabağ atının izi ilə") получили приглашение на VI Международный детский кинофестиваль в Калькутте (Индия).

    Как сообщили Report в Киностудии "Азербайджанфильм", снятый на данной киностудии художественный фильм "Его отец" относится к короткометражным фильмам из альманаха "На 40-й параллели". Фильм снят по заказу министерства культуры и туризма.

    Автор сценария картины и режиссер-постановщик - Замин Мамедов, оператор-постановщик - Али Султанов, художник-постановщик - Ариф Нифтиев, исполнительный продюсер - Рагим Садыгов, продюсер - Мушвиг Гатамов.

    В главных роля – Шамиль Сулейманлы, Фатех Таиров, Мабуд Магеррамов и Ульвия Рза.

    Документальный фильм "Золотистые - По следам карабахского коня" снят по заказу министерства культуры и туризма и BP Азербайджан на Киностудии "Азербайджанфильм" и Studio Tor 1 Filmproduktion (Германия).

    Съемки прошли в Великобритании, Германии, Швейцарии и Азербайджане.

    Автор сценария - Мартин Вагнер, режиссер - Вилли Неуманн, операторы - Андре Бехм, Биржит Хандке, Бахруз Алиев, исполнительный продюсер - Надир Алиев.

    Было отмечено, что фестиваль с участием 200 фильмов из 33 стран продлится в Калькутте до 31 декабря. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi