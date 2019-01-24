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    Азербайджанская молодежь представила спектакль на грузинском языке в Тбилиси

    Тбилиси. 24 января. REPORT.AZ/ В Доме актеров имени Акакия Хоравы в Тбилиси был представлен спектакль "Конец дороги" в исполнении театра "Эра", созданного местной азербайджанской молодежью.

    Как сообщает грузинское бюро Report, атвором и режисером-постановщиком спектакля является Анар Рафикоглы.

    Спектакль подготовлен в рамках проекта "Просвещение и пропаганда против вредных привычек через искусство".

    Выступавший перед показом председатель организации Звиад Кочалидзе отметил, что основная цель представления состоит в том, чтобы противодействовать вредным привычкам среди населения:

    "Мы были очень довольны сотрудничеством с театром "Эра". Спектакль также будет представлен на азербайджанском языке в районах Дманиси, Болниси и Гардабани, где компактно проживают азербайджанцы".

    В сценическом произведении играли Рабиль Исмаилов, Мандар Сардаров, Ляман Мамедова и Сали Омарова.

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