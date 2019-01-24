Азербайджанская молодежь представила спектакль на грузинском языке в Тбилиси

Тбилиси. 24 января. REPORT.AZ/ В Доме актеров имени Акакия Хоравы в Тбилиси был представлен спектакль "Конец дороги" в исполнении театра "Эра", созданного местной азербайджанской молодежью.
Как сообщает грузинское бюро Report, атвором и режисером-постановщиком спектакля является Анар Рафикоглы.
Спектакль подготовлен в рамках проекта "Просвещение и пропаганда против вредных привычек через искусство".
Выступавший перед показом председатель организации Звиад Кочалидзе отметил, что основная цель представления состоит в том, чтобы противодействовать вредным привычкам среди населения:
"Мы были очень довольны сотрудничеством с театром "Эра". Спектакль также будет представлен на азербайджанском языке в районах Дманиси, Болниси и Гардабани, где компактно проживают азербайджанцы".
В сценическом произведении играли Рабиль Исмаилов, Мандар Сардаров, Ляман Мамедова и Сали Омарова.
Cəmilə BabayevaАвтор новости