Азербайджанская молодежь представила спектакль на грузинском языке в Тбилиси

Тбилиси. 24 января. REPORT.AZ/ В Доме актеров имени Акакия Хоравы в Тбилиси был представлен спектакль "Конец дороги" в исполнении театра "Эра", созданного местной азербайджанской молодежью.

Как сообщает грузинское бюро Report, атвором и режисером-постановщиком спектакля является Анар Рафикоглы.

Спектакль подготовлен в рамках проекта "Просвещение и пропаганда против вредных привычек через искусство".

Выступавший перед показом председатель организации Звиад Кочалидзе отметил, что основная цель представления состоит в том, чтобы противодействовать вредным привычкам среди населения:

"Мы были очень довольны сотрудничеством с театром "Эра". Спектакль также будет представлен на азербайджанском языке в районах Дманиси, Болниси и Гардабани, где компактно проживают азербайджанцы".

В сценическом произведении играли Рабиль Исмаилов, Мандар Сардаров, Ляман Мамедова и Сали Омарова.