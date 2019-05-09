Известный композитор, Народный артист СССР и Азербайджана Ариф Меликов будет похоронен на I аллее Почетного захоронения.
Об этом Report сообщил заведующий отделом информации и связям с общественностью министерства культуры Интигам Гумбатов.
Он отметил, что в настоящее время ведется подготовительная работа в связи с церемонией похорон: "Церемония прощания с Арифом Меликовым состоится сегодня в 14:00 в Бакинской музыкальной академии. После церемонии прощания покойный композитор будет похоронен".
Отметим, что Ариф Меликов скончался в возрасте 85 лет.
Səid QəribАвтор новости