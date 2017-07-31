Ансамбль песни и танца ВС Азербайджана выступил на открытии соревнований "Армейские международные игры - 2017"

© Mod.gov.az

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Ансамбль песни и танца Вооруженных сил Азербайджанской Республики выступил с музыкальной программой на церемонии открытия соревнований "Армейские международные игры - 2017", состоявшей на военном полигоне Алабино.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На 28 конкурсах, проводимых в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2017", принимают участие 3500 военнослужащих из 28 стран.

Соревнования продлятся до 12-го августа.