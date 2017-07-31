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    Ансамбль песни и танца ВС Азербайджана выступил на открытии соревнований "Армейские международные игры - 2017"

    Соревнования продлятся до 12-го августа© Mod.gov.az

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Ансамбль песни и танца Вооруженных сил Азербайджанской Республики выступил с музыкальной программой на церемонии открытия соревнований "Армейские международные игры - 2017", состоявшей на военном полигоне Алабино.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    На 28 конкурсах, проводимых в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2017", принимают участие 3500 военнослужащих из 28 стран.

    Соревнования продлятся до 12-го августа.

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