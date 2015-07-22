​Актриса Крачковская попала в реанимацию

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Российская актриса Наталья Крачковская госпитализирована в ночь на среду в 15-ю реанимацию Первой Градской больницы в Москве.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщила представитель медучреждения.

"Крачковская находится в 15-й реанимации, поступила сегодня ночью", - сказала собеседница агентства.

Крачковская родилась 24 ноября 1938 года в Москве. За более чем 40 лет кинокарьеры актриса снялась в 70 с лишним фильмах, как правило, играла второстепенные, но заметные, "характерные" роли.