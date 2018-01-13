Актер Шон Пенн считает Трампа врагом человечества

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Известный актер Шон Пенн в своей статье для издания Time назвал президента США Дональда Трампа «врагом человечества».

Как передает Report, об этом артист написал после заявления американского лидера о «странах – грязных дырах», из которых в Штаты едут мигранты.

«Президент Дональд Трамп является врагом американцев, республиканцев, демократов, независимых представителей власти и каждого новорожденного. Врагом человечества. Фактически он является врагом государства», — написал актер.