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    Актер сериала "Твин Пикс" Уоррен Фрост скончался на 92-м году жизни

    Уоррен Фрост умер 17 февраля после продолжительной болезни

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Американский актер Уоррен Фрост, сыгравший в телесериале "Твин Пикс" (Twin Peaks, 1990-1991) доктора Уильяма Хейворда, скончался в возрасте 91 года.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

    Как сообщил сын актера Марк Фрост, являющийся наряду с Дэвидом Линчем одним из создателей сериала, его отец умер в пятницу, 17 февраля в своем доме в городе Миддлбери (штат Вермонт) после продолжительной болезни.

    Уоррен Фрост родился 5 июня 1925 года. По информации AP, его можно будет увидеть в новом сезоне сериала "Твин Пикс", премьера которого запланирована на 21 мая.

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