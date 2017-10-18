Актер Аздрамы прокомментировал сообщения о своем увольнении

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Актер Академического национального драматического театра (Аздрамы) Аббас Гахраманов прокомментировал сообщения о своем увольнении.

В заявлении Report заслуженный артист сказал, что не уволен и по-прежнему продолжает работать в театре.

Он подтвердил, что был в министерстве культуры и туризма из-за участия на митинге Национального совета 7 октября: "Я был в министерстве. Спросили причину, я объяснил и вопрос прояснился. Они поняли меня и вопрос был закрыт. Я не сталкиваюсь с какими-либо проблемами как в театре, так и в других своих делах. Дела, как и прежде, продвигаются своим чередом".

Напомним, что заслуженные артисты Ильгар Джахангир, Айшад Мамедов, а также актер Аббас Гахраманов участвовали на прошедшем 7 октября митинге Национального совета.

Министр культуры и туризма Абульфас Гараев также выразил отношение к их участию на митинге Национального совета: "К сожалению, некоторые удостоенные государственных наград люди недавно участвовали в антигосударственных выступлениях. Это не соответствует богатству внутреннего мира ни одного работника культуры. Если государство ценит наш труд, и мы должны ценить его. Последние события вызывают сожаление".

Отметим, что работающий в Аздраме заслуженный артист Айшад Мамедов был уволен.