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Завершены ремонтные работы на участке проспекта Азадлыг

Завершены ремонтные работы на участке проспекта Азадлыг Завершены ремонтные работы на 133-метровом участке проспекта Азадлыг от улицы Физули до улицы Диляры Алиевой.
Инфраструктура
23 января 2023 г. 15:00
Завершены ремонтные работы на участке проспекта Азадлыг

Завершены ремонтные работы на 133-метровом участке проспекта Азадлыг от улицы Физули до улицы Диляры Алиевой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

С учетом интенсивности движения на указанном участке, и неудобств, которые создавало старое покрытие дороги, произведена его замена на новое асфальтобетонное покрытие.

В настоящее время также проводятся ремонтные работы на участке улицы Физули длиной 232 метра от проспекта Азадлыг до улицы Рашида Бейбутова. Их планируется завершить в ближайшие дни.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzadlıq prospektinin bir hissəsində aparılan təmir işləri yekunlaşıb

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