Заур Микаилов: К 2030 году будет обеспечено 90% потребности в питьевой воде
Инфраструктура
- 01 октября, 2025
- 10:31
До 2030 года в Азербайджане будет удовлетворено 90% потребности в питьевой воде.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов в третий день Бакинской климатической недели (BCAW2025).
По его словам, к этому же сроку 95% потребности сельского хозяйства в оросительной воде будет покрываться за счет более эффективных методов.
"К 2040 году планируется полный охват как питьевого водоснабжения, так и ирригации. Добиться этого удастся благодаря современным технологиям, новым инфраструктурным проектам и мерам по повышению эффективности", - отметил Микаилов.
