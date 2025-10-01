Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Заур Микаилов: К 2030 году будет обеспечено 90% потребности в питьевой воде

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2025
    • 10:31
    Заур Микаилов: К 2030 году будет обеспечено 90% потребности в питьевой воде

    До 2030 года в Азербайджане будет удовлетворено 90% потребности в питьевой воде.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов в третий день Бакинской климатической недели (BCAW2025).

    По его словам, к этому же сроку 95% потребности сельского хозяйства в оросительной воде будет покрываться за счет более эффективных методов.

    "К 2040 году планируется полный охват как питьевого водоснабжения, так и ирригации. Добиться этого удастся благодаря современным технологиям, новым инфраструктурным проектам и мерам по повышению эффективности", - отметил Микаилов.

