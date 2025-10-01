İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Zaur Mikayılov: "2030-cu ilə qədər Azərbaycanın içməli suya tələbatının 90 %-i ödəniləcək"

    İnfrastruktur
    • 01 oktyabr, 2025
    • 10:10
    Zaur Mikayılov: 2030-cu ilə qədər Azərbaycanın içməli suya tələbatının 90 %-i ödəniləcək
    Zaur Mikayılov

    2030-cu ilə qədər Azərbaycanın içməli suya tələbatının 90 %-i ödəniləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikayılov "Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"nin (BCAW2025) üçüncü günündə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 2030-cu ilə qədər kənd təsərrüfatı üçün suvarma tələbatının isə 95 %-i daha səmərəli şəkildə təmin ediləcək.

    "2040-cı ilə qədər isə həm içməli su, həm də suvarma üzrə tam əhatəliliyə nail olunacaq. Bu məqsədlərə müasir texnologiyaların tətbiqi, yeni infrastruktur layihələri və səmərəlilik tədbirləri hesabına çatılacaq", - deyə Z.Mikayılov əlavə edib.

