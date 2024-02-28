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Заур Микаилов: Азербайджан - страна с ограниченными водными ресурсами

Заур Микаилов: Азербайджан - страна с ограниченными водными ресурсами Азербайджан - страна с ограниченными водными ресурсами.
Инфраструктура
28 февраля 2024 г. 11:47
Заур Микаилов: Азербайджан - страна с ограниченными водными ресурсами

Азербайджан - страна с ограниченными водными ресурсами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов в ходе слушаний в Милли Меджлисе на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы".

По его словам, наземные водные ресурсы страны составляют 30 млрд кубометров, 30% из них формируются в республике, а 70% поступают с территории соседних стран.

Глава агентства отметил, что из-за климатических изменений в последние годы наземные водные ресурсы Азербайджана резко сократились и в 2022 году составили всего 17 млрд кубометров.

Заур Микаилов считает, что существует необходимость в создании новых источников водоснабжения: "На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжается строительство водохранилищ. Строительство Хачинчайского и других водохранилищ и оросительных каналов уже завершено. Началась реконструкция системы питьевой воды в городе Шуше. В настоящее время строятся и восстанавливаются системы питьевой воды в Ханкенди, Ходжалы и Губадлы".

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Версия на английском языке Zaur Mikayilov: 70% of surface water resources come from neighboring countries
Версия на азербайджанском языке Zaur Mikayılov: "Yerüstü su ehtiyatlarının 70 %-i qonşu ölkələrdən daxil olur"

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