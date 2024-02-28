Заур Микаилов: Азербайджан - страна с ограниченными водными ресурсами

Азербайджан - страна с ограниченными водными ресурсами.

Азербайджан - страна с ограниченными водными ресурсами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов в ходе слушаний в Милли Меджлисе на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы".

По его словам, наземные водные ресурсы страны составляют 30 млрд кубометров, 30% из них формируются в республике, а 70% поступают с территории соседних стран.

Глава агентства отметил, что из-за климатических изменений в последние годы наземные водные ресурсы Азербайджана резко сократились и в 2022 году составили всего 17 млрд кубометров.

Заур Микаилов считает, что существует необходимость в создании новых источников водоснабжения: "На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжается строительство водохранилищ. Строительство Хачинчайского и других водохранилищ и оросительных каналов уже завершено. Началась реконструкция системы питьевой воды в городе Шуше. В настоящее время строятся и восстанавливаются системы питьевой воды в Ханкенди, Ходжалы и Губадлы".