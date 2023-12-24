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Заложен фундамент Агдамского городского центрального парка

Заложен фундамент Агдамского городского центрального парка Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского городского центрального парка.
Инфраструктура
24 декабря 2023 г. 16:39
Заложен фундамент Агдамского городского центрального парка

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского городского центрального парка.

Как передает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о работе, которую предстоит проделать в парке.

Наряду с реконструкцией инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, серьезные шаги предпринимаются и по восстановлению экологического баланса на местах, закладке новых зон озеленения и парков.

Парк, который будет заложен согласно новому Генплану города Агдам, охватит территорию площадью 5 гектаров. Проект парка подготовлен с учетом поручений и рекомендаций президента Ильхама Алиева.

Общая территория центрального парка будет разделена на четыре зоны. На городской площади, в Ботаническом саду, луговой и лесной зонах будут созданы все условия для проведения культурно-массовых мероприятий. Также будут действовать зоны водных игр, чайхана, объекты отдыха и общественного питания, культурно-обучающие площадки, учебные и оздоровительные объекты, зоны активного отдыха. В Агдамском городском центральном парке, где будут высажены различные виды деревьев и декоративных кустарников, будут созданы все условия для желающих отдохнуть и заняться спортом.

Создание парка будет способствовать восстановлению экологического баланса на территории. Новый парк станет одним из красивейших мест для отдыха жителей Агдама, а также гостей города и туристов.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Агдамского городского центрального парка.

Затем глава государства и первая леди посадили дерево на территории центрального парка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam şəhər Mərkəzi parkının təməli qoyulub

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