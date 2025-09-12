За последние 4 года уровень Каспийского моря снизился на 24 см
Инфраструктура
- 12 сентября, 2025
- 13:25
За последние четыре года уровень Каспийского моря снизился на 24 см.
Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом кадастрового учета и реестра Службы государственного контроля за использованием и охраной вод Рафиг Вердиев в ходе панельной дискуссии в рамках Baku Water Week.
По его словам, основными причинами снижения уровня являются уменьшение осадков и повышение температуры.
Вердиев, основываясь на прогнозах, ученых, отметил, что дальнейшие климатические изменения могут усугубить экологические проблемы на побережье Каспийского моря, что влечет за собой в том числе экономические последствия.
Последние новости
14:14
СМИ: В РФ на Волге опрокинулся катер с шестью пассажирами, погибли троеПроисшествия
14:14
Ракетный удар России под Сумами унес 2 жизни, 5 человек ранены - ОБНОВЛЕНОДругие страны
14:10
В Азербайджане зафиксировано снижение уровня воды в ряде озерИнфраструктура
14:07
Глава МИД Великобритании прибыла в КиевДругие страны
14:01
Азербайджан увеличил производство дизтоплива на 4%Энергетика
13:59
На берегу реки Араз появятся новые гидропостыИнфраструктура
13:58
В Бишкеке прошло заседание секретарей Советов безопасности стран ОТГВнешняя политика
13:55
Объявлен объем производства метанола в Азербайджане за 8 месяцевЭнергетика
13:52