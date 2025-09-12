За последние 4 года уровень Каспийского моря снизился на 24 см

Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Инфраструктура
    • 12 сентября, 2025
    • 13:25
    За последние четыре года уровень Каспийского моря снизился на 24 см.

    Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом кадастрового учета и реестра Службы государственного контроля за использованием и охраной вод Рафиг Вердиев в ходе панельной дискуссии в рамках Baku Water Week.

    По его словам, основными причинами снижения уровня являются уменьшение осадков и повышение температуры.

    Вердиев, основываясь на прогнозах, ученых, отметил, что дальнейшие климатические изменения могут усугубить экологические проблемы на побережье Каспийского моря, что влечет за собой в том числе экономические последствия.

    Лента новостей